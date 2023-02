In Ucraina 360mila russi pronti all’offensiva | e ora l’Europa ha paura

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nubi sempre più cupe si addensano sull’in guerra e su tutta, mentre laa starebbe preparando una massiccia offensiva di terra con centinaia di migliaia di soldati. Aereihanno sconfinato in Polonia, navi di Mosca con armamenti nucleari escono allo scoperto nel Mar Baltico. E adesso i paesi europei frenano sull’invio di armi a Kiev perché temono di perdere tank e jet da combattimento indebolendo le proprie forze armate. Olanda e Danimarca, non manderanno carri armati a Kiev. La Francia, scrive il quotidiano Le Figaro, sta affrontando una carenza di munizioni per averne inviate molte all’. Soldati ucraini sparano con un cannone antiaereo presso Bakhmut, nel Donetsk, inorientale. Foto Ansa/Epa Sergey ShestakBorrell: “La guerra si deciderà in ...

... perché Mosca schierasoldati , il doppio rispetto a prima dell'inizio del conflitto. 'Vogliamo che l'vinca la guerra. Appartiene comunque alla famiglia europea, ma speriamo che trovi ..."Si può aiutare l'militarmente e, allo stesso tempo, fare ogni sforzo diplomatico per ... Le truppe russe sono oltre, il doppio rispetto a prima della guerra", ha spiegato. Con il decimo ...

