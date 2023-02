In Lombardia FdI vuole metà assessori | occhi puntati sul ' caso' Bertolaso

Leggi su agi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) AGI - Alla fine saranno con tutta probabilità 16e 4 sottosegretari i componenti della prossima giunta lombarda, guidata dal riconfermato Attilio Fontana. Si tratta del numero massimo consentito per legge. Il governatore, rieletto lunedì, si è preso qualche giorno di riposo, rinviando l'inizio delle trattative alla prossima settimana. Con i dati fissati dalle urne, a FdI dovrebbero toccare 7-8, alla Lega 5, a Forza Italia 2, alla Lista Fontana 1 o 2. Infine anche Noi Moderati potrebbe spuntare un assessorato (ma è più probabile un sottosegretario). La partita più in bilico è quella relativa all'assessorato al Welfare, da cui a cascata dipendono altre 'pedine'. Fontana vorrebbe confermare l'attuale assessore Guido, FdI però ha già in mentre un suo uomo: il deputato mantovano Carlo Maccari. Quest'ultimo ...