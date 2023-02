Inoltre è statoun canale di cooperazione internazionale di polizia tramite Europol, la ... sia in Italia sia in. E' da evidenziare, a riprova della continuazione di attività illecita,...Inoltre è statoun canale di cooperazione internazionale di polizia tramite Europol, la ... sia in Italia sia in. E' da evidenziare, a riprova della continuazione di attività illecita,...

In Germania attivato il terzo rigassificatore, l’Italia è ferma e in ritardo Il Foglio

Traffico illecito di rifiuti in Italia e Germania: arresti e sequestri per quasi 100 milioni Agenzia Nova

La Germania, il “malato” d'Europa, e la difficile riforma del welfare ... Neodemos

Volotea avvicina Verona alla Germania, nuovi voli dal Catullo verso Berlino VeronaSera

Germania: da 1 maggio biglietto bus-treni a 49 euro mese Agenzia ANSA

L'impianto tedesco sarà del tutto operativo entro fine febbraio, e altri tre se ne realizzeranno entro l'anno. A Piombino, invece, è tutto in ritardo. La nave Golar Tundra che dovrebbe essere in ...mentre Germania e Olanda hanno già fatto entrare in funzione nuovi rigassificatori galleggianti per forniture dal Qatar e dagli Stati Uniti. Anche l’Italia spera di avviare l’impianto di Piombino a ...