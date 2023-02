In arrivo una nuova puntata di Ciao Maschio | gli ospiti del 18 Febbraio 2023

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sabato 18, su Rai 1, andrà in onda unadi. Il programma, condotto da Nunzia De Girolamo, come sempre, vedrà la presenza did’eccezione. In questo caso, saranno tre i protagonisti in questione. Si tratta di uomini che, seppur per motivi diversi, sono molto noti nel mondo dello spettacolo.torna in TV: glidel 18La prossimadi, almeno stando alle anticipazioni di Davide Maggio, sarà davvero scoppiettante. Lo stop causato dal Festival di Sanremonon ha fatto altro che aumentare la curiosità del pubblico. Ovviamente, buona parte del successo del format è ...