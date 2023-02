Imu 2023 | tutti i casi in cui non dovrai pagarla quest’anno

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Quali sono iin cui non si deve pagare l’Imu? In molti ancora non hanno le idee chiare. Scopriamo chi devee chi invece no.gli anni, chi è proprietario di immobili deve versare un’imposta chiamata Imu. Ma ci sonoin cui non bisogna, perché entrano in vigore una serie di esenzioni. Vediamo insieme quali. Imu-ilovetrading.it L’Imu, generalmente, non si deve pagare se l’immobile di cui siamo proprietari è la nostra prima casa, ma ci sono anche altre situazioni in cui non è dovuta. Di solito, devono pagare l’Imu i proprietari di immobili, tranne chi possiede prima casa, terreni o aree edificabili. La prima casa, nello specifico, è l’immobile in cui risiedono in modo stabile il proprietario e i membri della sua famiglia. L’Imu è attuata anche sulle pertinenze che, se ...