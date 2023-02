Importuna una donna e poi aggredisce i carabinieri | arrestato 25enne

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa vetrina di un ristorante del centro colpita a colpi di spranga, unaimpaurita, dueferiti ed un uomo in manette. E’ questo il bilancio di quanto accaduto la scorsa notte in via Santa Brigida, nel centro cittadino di Napoli. Unaè statata da un giovane straniero. La vittima ha quindi deciso di entrare all’interno di un ristorante che stava per chiudere. Ma lo straniero non si è arreso e impugnando una spranga ha colpito più volte la vetrina, pretendendo di entrare. Sul posto è giunta una pattuglia dei; i militari hanno cercato di ricondurre l’uomo alla calma. Ma ogni tentativo è stato inutile. Lo straniero, identificato poioriginario del Marocco, senza fissa dimora, ha cambiato l’obiettivo della propria ...

Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare sul sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato addelle nostre formule di abbonamento digital clicca su "Accedi" per collegarti al sito. Se preferisci invece continuare ad avere accesso gratuito a parte dei contenuti del sito, sostenendo comunque ...L'uomo colpisce conspranga la vetrina di un ristorante in via Santa ...

Importuna una donna e poi aggredisce i CC, arrestato - Cronaca Agenzia ANSA

Importuna una donna e aggredisce i carabinieri: bloccato con il taser La Repubblica

Importuna una donna e poi aggredisce i CC, arrestato Gazzetta di Parma

Importuna una donna e aggredisce i carabinieri: bloccato con il taser Virgilio

Importuna una donna e poi aggredisce i CC, arrestato Espansione TV

Manca poco alla mezzanotte e alla centrale operativa del comando provinciale carabinieri di Napoli arriva una richiesta di supporto dalla locale Questura per ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...