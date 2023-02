Importuna una donna a Napoli | fermato con un Taser

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023)unache si rifugia in un ristorante, L’indagato prende a sprangate la vetrina. I carabinieri lo arrestano dopo una colluttazioneuna. Il fatto è accaduto poco prima della mezzanotte. Alla centrale operativa dei Carabinieri del Comando provinciale diarriva una richiesta di supporto ad una volante in via Santa Brigida parte della Questura. Un uomo hato unache, spaventata, è fuggita nel ristorante “Sano Sano” in quei momenti in chiusura. All’interno del locale il gestore e la ragazza assistono inermi alla violenza dell’aggressore. Brandisce una spranga e colpisce violentemente la vetrina pretendendo di entrare. In quel momento arriva la gazzella dei ...