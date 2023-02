Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Gran Finale. Il racconto del Giro d'Italia 2023 parte dalla linea d'arrivo, situata nello scenario mozzafiato dei Fori Imperiali. Lo sfondo del Colosseo torna a impreziosire l'epilogo della corsa Rosa per la quinta volta - dopo 1911, 1950, 2009 e 2018 - nella propria storia, sarà invece il quarantanovesimo traguardo tagliato nella Città Eterna. Partenza dall'Eur verso Ostia e poi ritorno verso il centro, fino al circuito conclusivo imperniato su una serie di luoghi simbolo della Capitale, sfilando in successione davanti al Colosseo, Fori Imperiali, Lungotevere, Ara Pacis, Villa Borghese, Castel Sant'Angelo, Circo Massimo e Terme di Caracalla, incluso un tratto di via della Conciliazione con lo scenario della Basilica di San Pietro.