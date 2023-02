Il voto laziale ridimensiona l’area di Rampelli

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Messa in cassaforte la pratica delle regionali nel Lazio, in Fratelli d’Italia è tempo di una tregua armata tra meloniani eani. Dopo le tensioni dei mesi scorsi con il cofondatore del partito Fabio(nella foto) che sperava in una candidatura a governatore, salvo poi doversi arrendere quando Giorgia Meloni gli ha preferito Francesco Rocca, era inevitabile che dall’esito delle urne sarebbero dipesi i rapporti di forza all’interno del partito egemone del Centrodestra. Dopo le tensioni tra la Meloni eera inevitabile che dall’esito delle urne sarebbero dipesi i rapporti di forza all’interno di FdI E in tal senso le urne sono state piuttosto chiare visto che la premier ha stravinto il confronto conquistando venti assessori, contro i due che sono finiti aiani. Un magro bottino che ha fatto ...