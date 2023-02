(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il generale Mark Milley, direttore del Joint Chiefs of Staff americano, ha sottolineato in un’intervista al Financial Times che a suo avviso la guerra russo-ucraina non finirà con schiaccianti successi militari da una parte o dall’altra, ma al tavolo dei negoziati. “Sarà quasi impossibile per i russi raggiungere i loro obiettivi politici con mezzi militari. È InsideOver.

... inoltre possono rompere la lealtà del cerchio dia Ortega - Murillo, ma non sono decisivi ... la stampa di regime lo ripete all': 'Cuba avanza nell'attuazione del Piano Nazionale per ...Secondo il quotidiano, gli stessi interlocutori hanno sottolineato che il tempo era essenziale poiché il livello diamericano non poteva essere garantito all'. Il presidente ucraino, ...

Il "sostegno infinito" dell'Occidente a Kiev inizia a scricchiolare InsideOver

Sanremo 2023, il messaggio di Aurora Ramazzotti a sostegno del padre Eros imusicfun.it

Ucraina: il gruppo di contatto “frena” sull'invio di jet a Kiev ... San Marino Rtv

San Valentino 2023, ecco le frasi da inviare via WhatsApp Prima Chivasso

Marco Sensi, grande successo del concerto dedicato all ... AGR online

Gli States non reggerebbero un sostegno di così lungo periodo. Non vuole dire che pensano ad una soluzione a breve termine. Ma che Zelensky deve predisporsi ad una battaglia intensa adesso per sedersi ...