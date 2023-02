(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tutti ricordano quando dai banchi dell’opposizione Giorgia Meloni sbraitava contro il ricorso ai voti di fiducia, sostenendo che così il Parlamento veniva mortificato e si era di fronte a una deriva preoccupante per la nostra democrazia. Ora che è al governo fa peggio di tutti gli altri che l’hanno preceduta. Nei primi cento giorni il Governo Meloni ha fatto ricorso al voto di fiducia già 5 volte Secondo un report di Openpolis, pubblicato il primo febbraio, nei primi cento giorni risulta che il suo esecutivo abbia fatto ricorso 5 volte alla fiducia, secondo al governo Prodi II che ne mise 6. Ma se si guarda al rapporto tra le questioni di fiducia poste e le leggi approvate nello stesso periodo, con 5 voti di fiducia a fronte di 7 leggi già approvate definitivamente nei primi 100 giorni, l’attuale esecutivo balza al primo posto. Seguono il governo Prodi II (6 su 10) e Berlusconi IV (5 ...

Cospito, Delmastro non si dimette: Meloni lo. E il sottosegretario va a cena con il procuratore di Perugia Cantone Dimissioni Non se ne ...audizione davanti alla Commissione Giustizia del"Manifesti inaccettabili", dice il presidente delIgnazio La Russa, che evidenzia quanto il ... La Questurala capitale. E ai "vili" manifesti - bersaglio risponde pure il presidente della ...

Il Senato blinda il regalo ai balneari LA NOTIZIA

Cospito, Nordio in Parlamento. Nuovo scontro Fdi-Pd, bagarre in ... Agenzia ANSA

Morning note: economia e finanza dai giornali Borsa Italiana

Meloni blinda i due fedelissimi. Il ministro resta imbrigliato | il ... Il Manifesto

Rovigo, il sindaco Gaffeo si dimette: sgambetto sul tribunale il Resto del Carlino

Via libera al Milleproroghe con la norma che consente di rinviare le gare delle concessioni balneari fino al 2025.Le concessioni balneari non verranno messe a gara per un altro anno: è stato infatti bocciato l’emendamento del M5s al Milleproroghe e sono ...