(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nemmeno la mossa del New York Times di citare in giudizio la Commissione Ue per reticenza nello svelare i messaggi tra la presidente e l’ad dell’azienda Usa sui vaccini smuove la maggioranza. Oggi a Strasburgo no deiall’audizione pubblica. Lega: “Se l’operato della Commissione è limpido, perché non rivela il contenuto dei messaggi?”

Non ci riesce nemmeno il New York Times a convincere la maggioranza al Parlamento Europeo a convocarevon der Leyen in audizione pubblica sul caso Pfizer. La mossa del quotidiano statunitense di citare in giudizio la Commissione Europea per reticenza a svelare i messaggi tra la presidente e l'...Figure comevon der Leyen stanno riportando indietro le lancette del tempo di secoli, quando ...lderlin: 'là dove c'è il pericolo cresce anche ciò che'.

IL SALVA-URSULA NEL CASO PFIZER: von der Leyen sarà ascoltata solo dai capigruppo, a porte chiuse e non subito L'HuffPost

Ursula von der Leyen, la eurotecnocrate perfetta L'AntiDiplomatico

Stop alle auto a benzina e diesel: l’Europa ha deciso, il no di Meloni non basta EuropaToday

Nemmeno la mossa del New York Times di citare in giudizio la Commissione Ue per reticenza nello svelare i messaggi tra la presidente e l'ad ...