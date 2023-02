Il rugby in Galles è in profonda crisi economica

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) C’era una volta il. Ilche nel 1905 fu l’unica nazionale a battere la Nuova Zelanda, che venne in Europa per un tour in Gran Bretagna. Ildel grande slam, ilnobile padre deld’élite. Oggi, tutto questo non c’è più. Ladel movimentoe ha radici profonde, ma è esplosa con la pandemia. In quel momento, la WelshUnion chiese e ottenne dal governo un prestito di 20 milioni di euro per mandare avanti le quattro franchigie che disputano il campionato europeo, lo stesso UnitedChampionship in cui giocano Zebre e Benetton Treviso. Quei soldi furono girati in egual misura, 5 milioni ciascuno, a Scarlets, Ospreys, Cardiff Blues e Newport Dragons, a patto che i club si impegnassero a ...