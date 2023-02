Il riscatto di Attilio Fontana Filippo Facci | il voto spazza via le balle sul Covid

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il centrodestra ha vinto le Regionali per le stesse ragioni per cui, secondo il centrosinistra, doveva perderle: e ora che le ha vinte le opposizioni ancora non se lo spiegano, perseverano nell'errore. Che è questo: ripetere una cosa falsa per cento volte non la trasforma in vera, soprattutto se viene raccontata a chi l'ha vissuta sulla pelle come è successo a dieci milioni di lombardi con attorno l'epicentro del. Non è che le elezioni hanno restituito l'onore alla sanità lombarda: l'onore non è stato mai perso – si è scoperto - nonostante la narrazione non abbia avuto tregua. Pare semplice: se il centrodestra lombardo ha cavalcato la propria gestione delgiudicandola positivamente, e il centrosinistra ha cavalcato la stessa gestione giudicandola negativamente, gli elettori hanno fatto da giudici. Non fosse ancora chiaro, a costo di fare un ...