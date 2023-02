Il revenge porn | la disperazione e il suicidio La storia di Tiziana Cantone | uccisa dal web

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Aveva 33 anni,, quando ha scelto di abbracciare la morte. Probabilmente considerandola l’unica e confortante alternativa a quel mondo che, proprio sotto i suoi piedi, si era sgretolato, fino a frantumarsi. Non c’erano più i sorrisi di un tempo, quelli ormai erano impressi solo nelle vecchie e sbiadite fotografie. Non c’erano più i sogni straordinari, gli obiettivi e i desideri. Non c’era più la voglia di vivere. C’era solo la volontà di isolarsi, di nascondersi dalle risate assordanti, dai giudizi e dai commenti di chi, troppo spesso, agisce senza riflettere. C’era la vergogna, ed era l’unica compagna di. E chissà se lo aveva capito che erano gli altri a doversi vergognare, e non lei. No,, non lo sapeva. Per questo aveva scelto di nascondersi, di lasciare il lavoro e di allontanarsi da ...

La storia di Tiziana Cantone ha avuto una risonanza mediatica molto importante, costringendo in qualche modo l'opinione pubblica alla sensibilizzazione nei confronti dele del ...Il decesso è stato collegato alla diffusione in rete, a sua insaputa, di video a luci rosse che la ritraevano: un episodio evidente diche, però, resta avvolto nel mistero. A distanza di ...

Mostra foto osé della moglie ai giudici: rinviato a giudizio per ... Tag24

Revenge porn: diffonde foto hard moglie, e le mostra ai giudici Grandangolo Agrigento

Mostra foto hard della moglie ai giudici in sede di separazione per denigrarla: 52enne a processo NewSicilia

Torino, maestra vittima di revenge porn, il pg: «Costretta a subire un processo scolastico sommario» Corriere della Sera

Revenge porn, cosa sapere per difendersi Elle

Lawmakers in Maryland are holding a hearing on Thursday to establish a task force on preventing and responding to non-consensual sexual images. The DMV Zone talks to Del. Lesley Lopez in Montgomery ...Sono stati disposti 90 giorni per fare verifiche sulla panchetta, l’attrezzo ginnico ritrovato all’interno dell’appartamento di Mugnano, al quale la vittima venne trovata impiccata Si riapre il caso l ...