Il Real Madrid a caccia di un terzino | spunta un ex Milan

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Svanito il sogno Cancelo, finito a gennaio al Bayern Monaco, ilsta valutando altri profili per rinforzare la fascia destra della...

Nel primo tempo è Jovic a sbloccare il risultato ed è lo stesso bomber di proprietà dela raddoppiare dopo che i portoghesi erano rimasti in dieci uomini per l'espulsione di Tormena. Nel ...Da una parte il Barcellona in vetta alla Liga con un margine di undici punti dale reduce da sei vittorie consecutive. Dall'altro lato invece, il Manchester United che viene da due ...

Real Madrid, Chelsea e Lipsia pronti allo scippo di un giovane talento Calciomercato.com

Real Madrid, uno tra Kroos e Modric è di troppo: il piano per Bellingham Calciomercato.com

Real Madrid-Atletico Madrid Agenzia ANSA

Brahim Diaz vicino al rinnovo con il Real Madrid: cosa cambia per il futuro al Milan Calciomercato.com

MN - Futuro Brahim, ci sarà una trattativa nuova tra Milan e Real Madrid: la posizione dei due club Milan News

La Fiorentina si scopre bella di coppa e brilla nella serata di Braga. La copertina è tutta per Luka Jovic che strapazza i lusitani con una doppietta fondamentale ...Il giornalista Paolo Ziliani commenta così le ultime vicende che hanno investito Barcellona, Juventus e Real Madrid: " I 3 della Superlega. Uno ha pagato un alto dirigente arbitrale della Liga 1,5 mil ...