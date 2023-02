Il prof accusa lo scrittore che lo censura | “È un finto martire della sinistra”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Guai ad avere intellettuali “di destra” nel comitato editoriale. L’ultima battagliaresistente si sta combattendo sul Salone del Libro di Torino dalla cui direzione ieri si è ritirato loPaolo Giordano, denunciando presunte pressioni per far si che nel comitato editoriale di “presenze dell’area di destra”. Manco fossero dei paria. Andiamo con ordine. La ricostruzione di Giordano è stata dettagliatamente smentita da Francesco Giubilei, collaboratore di questo sito, editore e soprattutto consigliere del MinistroCultura Gennaro Sangiuliano. “Non c’è stata alcuna ingerenza da parte del MinisteroCultura – dice – Giordano spieghi i veti sugli intellettuali solo perché di destra. Il pluralismo non è garantito”. Giubilei fa un po’ di chiarezza dopo che i giornali di ...