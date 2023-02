Il più giovane malato di Alzheimer è un ragazzo cinese di 19 anni - Magazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Già da adolescente aveva iniziato ad accusare una progressiva perdita della memoria e per di più in assenza di fattori ...

Già da adolescente aveva iniziato ad accusare una progressiva perdita della memoria e per diin assenza di fattori ...La notizia è surreale, forsedella scenata no - sense vista sul palco dell'Ariston. Il cantante Blanco è stato indagato dalla ... mentre si esibiva come ospite con il suo nuovo singolo, il...

Alzheimer a 19 anni: è il caso più giovane mai registrato Corriere della Sera

Diagnosticato l'Alzheimer a un 19enne: è il caso più giovane mai registrato Gazzetta del Sud

Alzheimer diagnosticato a uno studente di 19 anni, è il più giovane malato al mondo. Aveva difficoltà nei comp ilmessaggero.it

Un cuore più giovane di 10 anni: la speranza arriva dalla “proteina della longevità” Io Donna