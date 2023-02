Il partito della Cgil

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il sindacato di Maurizio Landini è la nuova (e unica, vista l’irrilevanza del Pd ) forza d’opposizione. Mentre i tesserati calano, il segretario generale lancia e benedice proteste e attacchi al governo. Anche grazie ad «alleati» come i 5 Stelle e il Vaticano di Bergoglio. Con la prospettiva di riciclarsi, prima o poi, in politica. Non faremo da spettatori!» assalta Maurizio Landini, più torvo che mai. Ah, com’erano invece idilliaci i tempi in cui l’arcigno segretario generalefilava d’amore e d’accordo con il governo. Lo sguardo severo tracimava ammirazione. Con Giuseppe Conte si diceva «d’accordissimo». E Mario Draghi si guadagnò perfino il suo affettuoso abbraccio. Tempi strepitosi, quelli: il Paese avanzava come una locomotiva, i lavoratori erano ebbri di diritti, gli esecutivi non sbagliavano un colpo. Poi, la favolosa luna di miele è ...