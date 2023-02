Il Papa | Non ho alcuna intenzione di dimettermi | il mio è un ministero ad vitam

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “È vero che io ho scritto le mie dimissioni due mesi dopo l’elezione e ho consegnato questa lettera al cardinale Bertone. Non so dove si trovi questa lettera. L’ho fatto nel caso che io abbia qualche problema di salute che mi impedisca di esercitare il mioe di non essere pienamente cosciente per poter rinunciare. Questo però non vuol affatto dire che i Papi dimissionari debbano diventare, diciamo così, una ‘moda’, una cosa normale. Benedetto ha avuto il coraggio di farlo perché non se la sentiva di andare avanti a causa della sua salute. Io per il momento non ho in agenda questo. Io credo che ildelsia ad”. Lo ha dettoFrancesco in un dialogo privato con i Gesuiti, nel recente viaggio in Congo, reso noto oggi dal direttore di Civiltà Cattolica, padre Antonio ...

Sekulov, che ha caratteristiche simili a Chiesa, ha qualità importanti ea caso durante la finestra di gennaio ha avuto tante richieste dall'estero e dalla Serie B. Crespi, l'ultimo arrivato dal ...Il Pontefice lo ha detto nel suo dialogo con i Gesuiti del Congo e Sud Sudan durante il suo viaggio in Congo. 'La lettera di dinissioniso dove si ...

"È vero che io ho scritto le mie dimissioni due mesi dopo l'elezione e ho consegnato questa lettera al cardinale Bertone. Non so dove si trovi questa lettera. L'ho fatto nel caso che io abbia qualche ...