Il nuovo set LEGO Ideas è dedicato ai BTS | ecco i dettagli

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Unset, destinato a essere un must per gli appassionati, si aggiunge alla collezioneGroup punta su una delle band iconiche del K-Pop, ovvero i BTS, a cui dedica il nuovissimoBTS Dynamite, in arrivo nel mese di marzo. Disegnato da due fan, presenta la band al completo ispirandosi al set del videoclip del singolo Dynamite. La hit globale ha superato quota 100 milioni di visualizzazioni per il video in meno di un giorno e 1 miliardo di visualizzazioni in soli otto mesi. Oltre che far volare il gruppo in vetta alla chart singoli negli USA. Il setconta 749 pezzi, ricchi diche rispecchiano le scene del video musicale tra il negozio di ciambelle, il camioncino dei gelati e il negozio di dischi. Ogni ...