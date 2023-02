Il numero non gliel' ho dato L' avete riconosciuta? Il segreto di lady Inzaghi | Foto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Angela Robusti, la compagna di Pipposi racconta in un'intervista al Corriere della Sera. La compagna dell'ex attaccante del Milan, ora allenatore della Reggina parla di come si sono conosciuti: "Quasi sei anni fa a Venezia, per un bicchiere d'acqua. Eravamo stati trascinati entrambi controvoglia a una festa. Prima di andare via mi avvicino al bancone e chiedo un bicchier d'acqua: mi rispondono che ero la seconda persona ad averlo chiesto, e mi indicano lui di spalle. Non avevo mai visto una partita di calcio, prima, nella mia famiglia amiamo il motociclismo, e poi era troppo grande per i miei gusti: ha 15 anni più di me. Così quando mi ha chiesto ilnon'ho". SuperPippo a quanto pare è stato determinato: "È stato tenace. Mi ha cercata sui social e infine mi ha invitata a cena in uno ...