(Di giovedì 16 febbraio 2023) Preparate il vostro lato più polemico e seguiteci in questo viaggio alla scoperta dei tredel. Il sogno nerd per eccellenza è diventato realtà: finalmente abbiamo visto un film tratto da un meme. Grazie a Spider-Man: No Way Home i tre amichevoli arrampicamuri di quartiere che si indicano hanno superato i confini del Web entrando di prepotenza nel grande schermo. Tobey Maguire, Tom Holland e Andrew Garfield insieme sono forse il volto più bello del. Un espediente narrativo che, però, nasconde anche tanti lati oscuri. Come dimostra anche la tiepida accoglienza di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ancora una volta basato sul tema degli universi paralleli. Ed è proprio ai punti deboli deltargato ...

In questa fase 5 del MCU (Cinematic Universe) ci si vuole spingere sempre oltre, in parte ... in questa nuova avventura s'intrecciano concetti di fisica con l'idea del. Risultato Il ...... che si re - inventa e si mette alla prova in attesa di assediare - letteralmente - ilCinematic Universe con un'orda d'incalcolabili Varianti alla conquista del. Ant - Man and the ...

Il Multiverso Marvel ha 3 grandi problemi (VIDEO) ScreenWorld

Dai film alle serie tv, l'MCU si prepara ad accogliere alcune entusiasmanti new entry. Scopriamo chi sono e dove li vedremo in tv e al cinema ...Marvel’s Wastelanders è la nuova serie audio Marvel che da giugno sarà disponibile in lingua italiana su Audible.