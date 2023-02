Il ministro Piantedosi ai sindaci del Casertano | “Qui massima attenzione”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Vi fa onore questo grido di dolore, e posso assicurarvi che vi sono vicino e il Governo vi è vicino, e che i nostri uffici sono già al lavoro per il sostegno della polizia locale. Porterò al Governo le vostre istanze sul tribunale, ma va anche detto che che il tema delle risorse non è solo di questa provincia, stiamo cercando di recuperare con iniziative tangibili che abbiamo preso anche con la legge di bilancio“. Così ildell’Interno Matteosi è rivolto aidi Aversa (Caserta) Alfonso Golia e di Giugliano in Campania Nicola Pirozzi, che gli hanno consegnato a Casapesenna il documento firmato dai 38del circondario giudiziario di Napoli Nord – molti primi cittadini erano presenti a Casapesenna con la fascia tricolore – in cui lamentano la scarsità di ...