Il giornalista crede che i Reds non venderanno un’ala stellare

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Dean Jones nonche il Liverpool venderà presto l’ala Mohamed Salah perché “gli daranno un prezzo per una mossa”. Sono iniziate a sorgere voci secondo cui il Liverpool potrebbe essere aperto alla vendita di Salah, ma Jones ha detto a GiveMeSport che non può vederlo accadere. Il discorso sulla mossa è reso ancora più confuso dal fatto che l’egiziano ha firmato un nuovo contratto triennale da 350.000 sterline ad Anfield solo a luglio. La voce sulla potenziale cessione di Salah arriva da Football Insider, ma Jones non può prevedere una mossa anche se il 30enne volesse andarsene. “Anche se qualcuno come Salah volesse lasciare il Liverpool, penso che probabilmente gli verrebbe scontata una mossa perché non vedo chi lo comprerebbe in questo momento”. Salah ha otto gol in campionato in questa stagione Altre Storie / Ultime ...