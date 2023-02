Il furto di dati al gigante Asml getta benzina sul fuoco tra Usa e Cina

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Un ex dipendente del colosso olandese dei semiconduttoriHolding ha sottrattodal sistema interno di archivio delle informazioni sui macchinari. L’autore delsarebbe un ex impiegato basato in, come riporta Bloomberg. L’episodiosulmentre gli Stati Uniti cercano di impedire il trasferimento di tecnologia critica verso la Repubblica Popolare, coinvolgendo i due grandi player del settore: Giappone e Paesi Bassi. Mercoledì l’azienda ha dichiarato che la violazione si è verificata negli ultimi due mesi all’interno di un archivio che contiene i dettagli tecnici dei sistemi di litografia per la produzione di alcuni dei chip più avanzati al mondo. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle informazioni sottratte e ...