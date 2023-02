Il film | diretto da Rob Marshall | arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 26 maggio A interpretare la Sirenetta | Halle Bailey mentre Javier Bardem sarà Tritone | Jonah Hauer-King il principe Eric e Melissa McCarthy la cattiva Ursula

(Di giovedì 16 febbraio 2023) «Sono così emozionata di portare avanti i festeggiamenti per #Disney100 con questo nuovo sguardo a La, mancano 100 giorni all’arrivo al cinema». Oltre ai Walt Disney Studios, è la stessa protagonista dell’attesissimo live actionda Roba diffondere dal suo profilo Twitter il teaser trailer. Trenta secondi di colori e atmosfere marine suggestive.interpreterà Ariel, personaggio mitico nato dalla penna del danese Hans Christian Andersen e già portato sullo schermo da Disney nel 1989 in quello che è uno dei grandi classici dell’animazione. Ilil26. ...

Per l'almanacco del cinema - prosegue il Giornale - risultano 33 film diretti da Eduardo de Filippo in tutto e fra questi pure uno improbabile, Spara forte, più forte... non capisco, del 1966. Concorso che vede tra i partecipanti anche l'Italia, con 'Disco Boy', scritto e diretto dal tarantino Giacomo Abbruzzese. Il film, co-prodotto dall'italiana Dugong, racconta la storia di...

The Walt Disney Company ha diffuso il trailer del Live action "La sirenetta" di Rob Marshall, con Ursula, interpretata Melissa McCarthy e il Principe Eric. Esce nella sale il 6 aprile 2023 Air - La storia del grande salto, l'ultimo film di Ben Affleck su un accordo rivoluzionario.