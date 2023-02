(Di giovedì 16 febbraio 2023) L’attaccante del Napoli,, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports UK alla vigilia dell’importante gara di campionato contro il Sassuolo. Tanti i temi affrontati dal centravanti argentino, tra cui un particolare aneddoto relativo a un vecchiodatogli da suo padre, allenatore dell’Atletico Madrid. Ecco quanto evidenziato: Per vincere un trofeo, dobbiamo esserci in ogni partita. Mio padre dice una cosa che ho sempre cercato di ricordare: “partido a partido”, partita dopo partita. Dobbiamo essere preparati per ogni partita, pronti a tutto, perché ogni tre punti contano. Mi sento lo stesso con la Champions League. Sento che possiamo giocare controsiasi club, pronti a giocare contro chiunque. Poi è difficile dire se vincerai o meno. Ma noi ...

Tema centrale è quello relativo al coinvolgimento delnazionale elettorale , l'organo ... Un nome dovrebbe uscire dai tre possibili aspiranti di Pj: l'esperto JuanGuanipa , Carlos ...Ora la legge passerà al vaglio del= '1676441851' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_...Neruda non è morto di tumore alla prostata, ma per un avvelenamento da botulino. Il nipote ...

Il consiglio di Pablo Simeone al figlio Giovanni: qual è il segreto per raggiungere la vittoria Spazio Napoli

Pablo Neruda fu ucciso, la famiglia: le analisi confermano morte per ... JUORNO.it

Ultime Notizie – “Pablo Neruda fu avvelenato con botulino” | nipote ... Zazoom Blog

Arriva ARCOmadrid 2023, l’approfondimento sul collezionismo di exibart.es ExibArt