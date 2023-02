Il cinese Wang Yi a Roma La Via della Seta è rimasta un sentiero sterrato

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 febbraio 2023) In missione per conto di Xi, il dirigente comunista cerca di convincere l'Italia a rinnovare il Memorandum economico del 2019. Ma il grosso di quegli accordi è rimasto sullaa carta, salvo poche eccezioni. Intanto i cinesi di Sinochem non escono da Pirelli