Il centrodestra doppia la sinistra | i numeri che non danno scampo a Pd & C

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La supermedia YouTrend/Agi registra l'incremento delle preferenze di voto per il, ora al 48%, e il crollo della, al 21.6%

Una tendenza che si è confermata con i risultati ottenuti dalla coalizione alle elezioni nel Lazio e in Lombardia, dove i due candidati delhanno ottenuto oltre il 50% delle preferenze ...E perché poi ha nel curriculum unaesperienza da assessore: alla provincia regionale di ... A qual punto, però, il candidato delnon sarebbe della Lega. Dettaglio che obbliga a ...

Carlo Fidanza, capo delegazione di Fdi al Parlamento europeo, come legge i risultati di queste Regionali «Il risultato per noi è molto soddisfacente. Consolida i numeri di Fdi e il suo ruolo di primo ...