Il caso Barcellona non esiste | è già in prescrizione MARCA

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Lo scandalo dei pagamenti delal vicepresidente degli arbitri spagnolo sarebbe già chiuso secondo quanto riporta oggi. il quotidiano infatti riporta uno stralcio della nuova legge sullo sport, approvata dal Congresso il 22 dicembre scorso, che nel suo articolo 112 afferma che “le infrazioni molto gravi saranno prescritte a tre anni, quelle gravi a due anni e quelle lievi a sei mesi”. In questo modo ilNegreira sarebbe chiuso ancora prima di nascere, proprio perché stato prescritto e non ci sarebbe più luogo a una sanzione. Secondo l’articolo 112 infatti, spiega ancora, “Il termine diper le violazioni inizierà a contare dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa. Indi violazioni continue o permanenti, il termine inizierà a decorrere ...