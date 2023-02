Il capo dei Wagner Yevgeny Prigozhin critica Mosca | ' Mostruosa burocrazia militare'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Secondo il fondatore dell'organizzazione di mercenari russi, la mancata avanzata dinel Donetsk è causata dalladella Russia. In ...

In battaglia "la lentezzaprogressi russi è dovuta alla mostruosa burocrazia militare: Bakhmut, l'epicentrocombattimenti nell'Ucraina orientale, non sarà conquistata prima di marzo o aprile",...Il gruppo ad hoc sarà guidato daldel National Board of Trade svedese, Anders Ahnlid. Tra i ...Szumski - EURACTIV.com) Il contenuto degli articoli di Euractiv è indipendente dalle opinioni...

Il capo dei rettori Salvatore Cuzzocrea: «Ascoltiamo il grido di dolore dei ragazzi, ma non possiamo regalare... Corriere della Sera

Terrorismo: Usa, Saif al-Adel è il nuovo capo di Al Qaida Agenzia ANSA

Terrorismo, Usa e Onu: Saif al-Adel è il nuovo capo di Al Qaeda TGCOM

Usa: Al Qaeda ha un nuovo capo, è l'egiziano Saif al-Adel Sky Tg24

Il capo dei White Helmets: «Stiamo per finire le operazioni: mandate medicinali» Corriere della Sera

Già all'inizio la notizia aveva sconcertato: Sultan al-Jaber, il direttore dell'Adnoc, l'ente petrolifero degli Emirati Arabi Uniti designato alla presidenza della Cop-28, la Conferenza delle Nazioni ...Al-Qaida: si fa chiamare Saif al-Adel, è egiziano ed abita in Iran il nuovo capo dell'organizzazione terroristica dopo la morte di Ayman al-Zawahiri nel luglio 2022, colpito da ...