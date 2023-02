“Il cammino delle ali” la personale di Riccardo Beetroot alla NOA di Roma

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La Galleria NOA diospita dal 16 febbraio fino al 22 aprile 2023 l’esposizionedi“Ilali”Si vince e si perde bassorilievo su polistirene – 60×80 – 2023– Verrà inaugurata giovedì 16 febbraio alle 18:30 per proseguire fino al 22 aprile 2023, presso la Galleria NOA – Nuova OfficinaArti, l’esposizionedi“Ilali”, curata dstorica dell’arte Francesca Rinaldi.Rapone “”, nato il 28 settembre 1974 a, è tra i nomi più conosciuti della street art italiana. ...

Visite Galleristiche: "Il cammino delle ali" di Riccardo Beetroot

La Galleria NOA di Roma ospita dal 16 febbraio fino al 22 aprile 2023 l'esposizione personale di Riccardo Beetroot "Il cammino delle ali" ...