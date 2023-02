Igor Girkin | l’uomo di Putin nel Donbass

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Come per capire le origini e le ragioni della guerra in Ucraina è necessario rammentarsi de La grande scacchiera e della Rivoluzione arancione, così si deve parlare di un figuro rispondente al nome diper comprendere l’insorgenza filorussa nel Donbas esplosa all’indomani di Euromaidan. Politicante, fedelissimo di Vladimir, col quale peraltro condivide InsideOver.