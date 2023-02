I talenti di Nick The Nightfly

(Di giovedì 16 febbraio 2023)The, deejay, cantante, musicista, è da sempre un punto di riferimento per i cultori della radio di qualità. E con la trasmissione Montecarlo Nights, altro caposaldo della radiofonia italiana, è uno dei protagonisti assoluti nel panorama dei grandi network nazionali. Radio Monte Carlo è una mosca bianca nella radiofonia italiana… “È una radio di gran classe, suona e intervista grandi artisti, elegante e piena di fascino come il mio programma “Montecarlo Nights”, in onda dal 1989, dedicato alla musica, elemento fondamentale per una radio. Oltre a essere un dj radiofonico sono un fan delle sette note, mi piace trovare la musica da condividere con gli ascoltatori; non lo faccio da solo, c’è un team che collabora alla realizzazione del programma, in particolare Marco Fullone, grande esperto, col quale mi trovo al 99% sulle scelte musicali, ...

