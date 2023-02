I risultati di Champions League | ok Dortmund e Benfica | ma vince il muro giallo | FOTO e VIDEO

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Si sono concluse altre due partite degli ottavi di finale di, sono arrivate importanti indicazioni sul fronte qualificazione. Dopo le vittorie di Milan e Bayern Monaco contro Tottenham e Psg, la serata ha regalato tante emozioni. Ilsul campo del Brugge ed ipoteca la qualificazione ai quarti. Il pronostico della vigilia è stato confermato, i portoghesi si sono dimostrati nettamente superiori mentre i padroni di casa hanno pagato a caro prezzo gravi errori individuali. Nel primo tempo gol annullato per fuorigioco. Al 51? la gara si sblocca con il calcio di rigore trasformato da Joao Mario, all’88’ il raddoppio di Neres. Finisce 0-2. Molto più equilibrio nell’altra partita tra Borussia e Chelsea, il risultato ha confermato il rendimento delle due squadre nei rispettivi campionati, ottimo ...

Nonostante i milioni spesi durante la finestra di mercato invernale con acquisti dalla portata di Enzo Fernandez, Joao Felix e Mudryk, il Chelsea non supera il Dortmund in trasferta perdendo così l'an ...