I Jethro Tull a Caserta per l’ottava edizione del festival ‘Un’Estate da BelvedeRE’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIannunciano la prima data del loro tour estivo: saranno dal vivo sabato 1° luglio al Belvedere di San Leucio () per ilUn’Estate da BelvedeRE 2023. Sarà l’occasione per portare dal vivo, oltre ai brani più significativi della loro discografia, anche quelli contenuti nel nuovo album in uscita il 21 aprile per InsideOutMusic/Sony, RökFlöte, il 23esimo della loro carriera. La leggendaria band britannica guidata da Ian Anderson torna a esibirsi in Campania con un concerto esclusivo anell’ambito deldeldiretto da Massimo Vecchione, in programma dal 10 giugno al 20 settembre 2023. IlUn’Estate da BelvedeRE è organizzato da Lwr S.r.l. con la ...