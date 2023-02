I fiori coprono Soleil Sorge | ma non troppo | pelle abbronzata e décolleté tra le mani

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La bellezza deipiù il fascino diper una foto semplicemente meravigliosa; spettacolo puro per i fan., dopo essere stata una concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è protagonista dell’edizione in corso; insieme a Pierpaolo Pretelli è la nuova conduttrice del GF Vip Party. Nella sua esperienza all’interno della casa possiamo vedere la sua straordinaria bellezza e un fisico da levare il fiato. Per renderci conto del suo immenso fascino basta andare sul suo profilo Instagram. InstagramStiamo parlando di un social doveè seguita da un numero di follower che ha abbondantemente superato il milione. Questa è una cifra veramente incredibile ma che rende l’idea dell’amore che la gente ha nei confronti dell’ex ...