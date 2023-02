I cracker con la farina di grillo arrivano anche in Italia | quale marca li produrrà

Leggi su tvzap

(Di giovedì 16 febbraio 2023) – Sulle nostre tavole potrebbero presto arrivare pane, pasta, pizza e biscotti a base didi. L’Ue ha autorizzato, infatti, la commercializzazione della polvere parzialmente sgrassata deldomestico (Acheta domesticus) come nuovo alimento. Il via libera della Commissione europea, dopo parere favorevole dell’Efsa, vale cinque anni. E oggi se ne parla molto: non soltanto perché a Milano nel giorno di San Valentino ha fatto il suo debutto il primo hamburger a base didi, maperché c’è una prima azienda che ha chiesto l’autorizzazione per commercializzare spaghetti con la stessa sostanza, tanto discussa. E non solo… Leggil’articolo —>di, quali sono gli effetti sul nostro ...