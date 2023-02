I 10 incarichi del sottosegretario Sgarbi | ora è anche consigliere regionale e non vuole dimettersi “Più ne hai e meno soldi prendi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023)alla Cultura, sindaco di Sutri, assessore alla Cultura di Viterbo, prosindaco di Urbino, presidente della Fondazione Ferrara arte, del Mart di Trento, del Mag di Riva del Garda e della Gypsotheca del Canova, commissario per le Arti di Codogno. E orain Lombardia, appena eletto. E’ il record di Vittorio, del quale tutti conoscono tutto, ma forse non la sfilza diche può gestire evidentemente grazie a un dono divino dell’ubiquità. Come faccia a fare al massimo e al meglio tutto questo è un mistero. Di sicuro il problema è il coordinamento dell’agenda, come ammette in un’intervista al Corriere della Sera. “È gestita male dai miei assistenti” risponde all’intervistatore, Claudio Bozza, con una mezza risata. “A volte incontro il presidente della ...