Hoogerbeets e la previsione del terremoto in Turchia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ci è stato segnalato un post a firma Davide Zedda che sta circolando in queste ore, lo potete vedere qua sopra nella sua versione Telegram. Nel post Zedda riporta (per chi non riuscisse a leggere l’immagine): MASSIMA ATTENZIONE È mio dovere informarvi che il geologo esperto di terremoti Frank(per intenderci colui che ha anticipato il sisma in), ha lanciato un allarme per un possibiledi magnitudo 6/7 che potrebbe colpire Italia e/o Grecia tra oggi 16 febbraio e il 18 febbraio. P.S. Ribadisco che è mio dovere informare, lungi da me la volontà di fare terrorismo. E speriamo che stavolta Franksbagli. Davide Zedda Lungi da me la volontà di fare terrorismo, eh sì… Davide Zedda non fa terrorismo, ma allarmismo, di quello che andrebbe sanzionato. Frank ...