Ho visto Borsellino prendere appunti sull’agenda rossa durante gli interrogatori | chi ha tradito?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Non è l’Arena” di Massimo Giletti non è il mio programma preferito. Lo guardo raramente e confesso che alcuni amici con messaggi mi anticipano il contenuto esortandomi a guardarlo. A me non piace come si affrontano tematiche del mondo mafioso e quindi, a mio parere, non lo annovero tra i programmi del giornalismo d’inchiesta o investigativo. Per banalizzare, non mi sono piaciute le abbanniate (urlate) del gelataio Salvatore Baiardo, che ai miei occhi appare come una sorta di amministratore delegato della fabbrica di pizzini BrancaccioToday. E dai su Giletti, anche un picciriddu riusciva a leggere tra le righe nel “detto e non detto” di Baiardo. Il dire di Baiardo era talmente lapalissiano che trasmetteva “pizzini” in chiaro senza bisogno di usare la crittografia. Tra l’altro,che spesso si citano, mi preme consigliare di fare distinzione tra i Greco di Ciaculli ...