Hello Tomorrow! | Billy Crudup si diverte a paragonare il personaggio della serie con il Dottor Manhattan

... facendo un paragone fra il protagonista della pellicola e il personaggio che interpreta adesso nella serie tv! (se curiosi vi rimandiamo al trailer ). L'attore ha voluto specificare ...Parla di commessi viaggiatori che vendono case sulla Luna e debutta in streaming il 17 ...

Hello Tomorrow! : Billy Crudup si diverte a paragonare il ... Movieplayer

"Hello Tomorrow!", la nuova serie fantascientifica di Apple TV+ QUOTIDIANO NAZIONALE

Hello Tomorrow! la serie retrofuturistica di Apple TV+ Fantascienza.com

Il trailer di Hello Tomorrow!, la serie retro futurista presto su Apple TV+ Universal Movies

“Extrapolations”, il trailer RB Casting

Billy Crudup, star di Hello Tomorrow!, ha provato a fare un paragone tra il potagonista della serie e la sua precedente interpretazione nei panni del Dottor Manhattan.Azaria can next be seen in Apple TV+'s Hello Tomorrow!, which premieres on February 17th. When asked by ComicBook.com what predictions most surprised him, Azaria recalled, "Well the Trump [becoming ...