“Hanno fatto l’amore” GF Vip 7 | loro due nel letto sorprendono tutti E spuntano pure i dettagli

(Di giovedì 16 febbraio 2023) GF Vip, la notte bollente di Daniele e Oriana. Si torna a parlare di quello che è successo nella Casa, sotto le coperte, tra i due vipponi la notte di San Valentino. Da tempo i due stanno intrattenendo una relazione che, però, non sembra ancora decollare. Almeno fino alla scorsa notte quando le ritrosie sembrano essere state accantonate. Il rapporto tra i due sembrava destinato a rovinarsi anche per l’ingresso dell’ex del modello, Martina Nasoni. Quest’ultima ha spiegato in puntata: “Non sono venuta qui dentro per rovinare la storia tra di, ho dato consigli a Daniele abbastanza oggettivi. La situazione è pesante perché io sono umana, non ho un cuore di ghiaccio, abbiamo condiviso momenti, non rinnego niente”. Poi Daniele Del Moro e Oriana Marzoli si sono concessi alcuni momenti di intimità, proprio la notte di San Valentino. Una nottata anticipata da queste ...