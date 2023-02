“Hanno dovuto fermare tutto” Chiara Ferragni e Fedez | l’ultima notizia stordisce i fan

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023), stop alle riprese di ‘The Ferragnez’? La bomba sta circolando da qualche ora e sembra essere la conferma di una crisi che ieri potrebbe aver vissuto uno dei suoi momenti di maggior tensione. Secondo alcune indiscrezioni infatti le foto scattate ieri a Milano che ritraevano la coppia insieme ero localizzate in un posto preciso: lo studio di un legale. Una voce non confermata che però ha sollevato un polverone. Come un polverone ha sollevato Guia Soncini che su l’Linkiesta ha dato aggiornamenti sul gossip del momento “Entrambichiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle riprese. La seconda stagione della serie The Ferragnez non può non contenere la crisi di stato di cui tutti parlano, i prodotti Primelavorazioni lunghe (vanno sottotitolati per ...