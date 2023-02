Hainan | l’isola cinese dei segreti

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 16 febbraio 2023)è stata per decenni un’isola remota situata nel sud della Cina, famosa nei libri di storia per esser stata l’ultima regione conquistata dai comunisti durante la guerra civile, nel maggio del 1950. Da quel momento in poi, e per 38 anni, ha fatto parte della provincia del Guangdong. È diventata un’entità statale di InsideOver.