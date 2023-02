“Ha bisogno di aiuto” GF Vip 7 | parte l’appello per Nikita | coinvolta anche Sonia Bruganelli

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) GF Vip,dei fan diPelizon. Da alcuni giorni l’influencer è al centro delle discussioni nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. A fare una rivelazione che ha scioccato tanti telespettatori è stato l’ex fidanzato Matteo Diamante. I due si sono ritrovati da poco e ora stanno cercando di migliorare il loro rapporto. Proprio lui ha rivelato chesoffre di una patologia: si tratta di una malattia neurodegenerativa che colpisce la memoria. Questo ha generato delle polemiche: “Molti di noi non stanno seguendo e seguono qui solo per. Adesso che è venuto fuori che ha una malattia neurodegenerativa legata alla memoria e hanno giocato, mettendola in difficoltà con i ricordi stessi degli avvenimenti, questo fa ancora più schifo”. Successivamente alcuni vipponi hanno preso in giro ...