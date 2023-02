Guido Bertolaso | un nodo in Lombardia | retroscena | cosa c' è sul piatto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Per cominciare a snocciolare nomi veri e uscire dallo stato nebuloso delle ipotesi e degli spifferi di corridoio toccherà aspettare la proclamazione degli eletti (annunciata tra il 6 e il 16 marzo). Solo allora scatteranno i tre giorni utili al neogovernatore Attilio Fontana per dare la squadra di governo. Ma è chiaro che a ogni piano del Pirellone già si ragioni di numeri e tasselli. Il primo ad uscire allo scoperto è stato Fratelli D'Italia che, appena incassato il successo alle urne, ha parlato di otto assessorati e della vicepresidenza (già saldamente in mano, si vocifera, a Romano La Russa) per rimarcare il suo peso nell'alleanza (il 25,18% delle preferenze) e riequilibrare la partita con il Carroccio (16.53%) che nella prima giunta Fontana aveva più o meno lo stesso numero di uomini e un esercito di consiglieri. Ma è chiaro che nell'euforia del momento c'è sempre qualcuno che fa ...