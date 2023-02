Gucci | i nuovi negozi sempre più esclusivi | “Nulla costerà meno di 40 mila euro” Il piano di Pinault per il futuro della casa di moda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nonostante nel 2022 il fatturatosi sia attestato a quota 10,5 miliardi (+8% rispetto all’anno precedente), François-Henrivuole di più. Il presidente e ceo del gruppo Kering ha grandi progetti per ilfiorentina. È stato lui stesso ad illustrarli mercoledì 15 febbraio durante un incontro con la stampa nel suo quartier generale parigino: l’occasione è stata proprio la presentazione dei risultati del 2022, che si è chiuso con “vendite record ma non tutte all’altezza del nostro potenziale”. Il riferimento è proprio a, la cui performance è stata laconvincente tra tutti i brand del portafoglio di Kering: Yves Saint Laurent ha realizzato ricavi per 3,3 miliardi (+31%), Bottega Veneta per 1,7 miliardi (+16%), ...