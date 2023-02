Gsk | su Nejm dati positivi per vaccino anti-virus sinciziale negli anziani

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - I risultatidello studio di fase 3 sul candidatodi Gsk per la prevenzione delrespiratorio(Rsv)sono stati pubblicati oggi sul 'New England Journal of Medicine'. La pubblicazione sul- spiega il gruppo farmaceutico - riassume icardine sull'efficacia del prodotto (precedentemente presentati all'IDWeek 2022), mostrando che ilcandidato ha raggiunto l'endpoint primario di efficacia contro l'Rsv-malattia del tratto respiratorio inferiore (Lrtd)adulti di età pari o superiore a 60 anni, con un profilo di sicurezza favorevole. Inoltre è stata osservata un'efficacia nei soggetti con comorbilità che sono a maggior ...